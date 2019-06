MTV Movie & Tv Awards, trionfano "Avengers: Endgame" e Lady Gaga

Sono stati i supereroi degli Avengers a trionfare nella notte degli MTV Movie & TV Awards 2019 . " Avengers: Endgame " dopo aver sbancato al botteghino ha fatto tripletta di pop corn d'oro (miglior film, miglior eroe e miglior cattivo), mentre per la tv il riconoscimento è andato a " Game of Thrones ". Lady Gaga si è aggiudicata la statuetta per la miglior performance in "A Star is Born", film di Bradley Cooper che le è ha già regalato un Oscar.

Elisabeth Moss ha sbaragliato la concorrenza e si è portata a casa il trofeo come miglior interpretazione sul piccolo schermo, grazie al ruolo di June Osborne/Offred nella serie tv "The Handmaid’s Tale". Nella categoria degli eroi è stato incoronato Robert Downey Jr. per il personaggio di Tony Stark/Iron Man in "Avengers: Endgame". Premiato anche il suo super-nemico Thanos, interpretato da Josh Brolin. Il miglior combattimento è stato invece quello tutto al femminile tra Captain Marvel e Minn-Erva (Brie Larson e Gemma Chan)



Il premio più romantico, quello per il miglior bacio, è andato ai protagonisti del film "Tutte le volte che ho scritto ti amo" Lana Condor e Noah Centineo (premiato anche come miglior scoperta). Daniel Levy si è invece aggiudicato la miglior performance comica, grazie alla serie "Schitt's Creek". Premiata anche Sandra Bullock, per l'intensa interpretazione nell'horror "Bird Box".