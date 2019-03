Lady Gaga è di nuovo innamorata... di un attore: e non è Bradley Cooper

A poco più di un mese dalla rottura con Christian Carino , il 49enne manager delle star con cui si sarebbe dovuta sposare a giugno e con cui aveva una relazione da quasi due anni, il cuore di Lady Gaga sembra battere già per un altro uomo. Lui è Jeremy Renner, attore 48enne di film come "The Hurt Locker" e "The Town", ma anche di "Avengers" e "Captain America: Civil War". I due, stando alla stampa americana, si sarebbero visti più volte a Los Angeles nelle ultime settimane, dove sarebbero stati avvistati insieme, affiatati e felici, in alcuni locali.

Archiviato finalmente il gossip, smentito sin dall'inizio dalla popstar e attrice, di una sua relazione con Bradley Cooper, suo collega in "A Star is Born" e conclusa ufficialmente la sua storia con Carino, Lady Gaga sarebbe quindi finalmente libera di vivere una nuova storia d'amore. La nuova fiamma sarebbe stavolta Jeremy Renner attore, single con una figlia di 5 anni, con cui Miss Germanotta condividerebbe la passione per la musica. Renner infatti, oltre che attore, due volte candidato agli Oscar, ha scritto canzoni per il film d’animazione "Arctic Justice: Thunder Squad", in cui ha anche doppiato la volpe di nome Swifty. Tra loro l'intesa sembrerebbe perfetta. Solo rumors? Per ora nessuna conferma ovviamente ma le premesse sembrano essere buone.