Lady Gaga con "Shallow" batte il record di Adele e conquista la classifica USA

Dopo l'Oscar, " Shallow " ha regalato un'altra soddisfazione a Lady Gaga . Con 67 giorni al numero 1 si è infatti imposta come la canzone di un'artista femminile ad aver passato più tempo in cima alla classifica americana di iTunes. La popstar ha così sorpassato il record di Adele, che nel 2015 aveva conquistato il mercato americano con la struggente "Hello". Il brano, uscito a settembre del 2018, è ritornato in vetta dopo l'emozionante performance di Gaga e Bradley Cooper agli Academy Awards.

LADY GAGA TRA GRAVIDANZA E NUOVI PROGETTI - E' un momento magico per Lady Gaga a livello professionale, mentre sul fronte privato le ultime settimane non sono state facili per lei: ha annullato il matrimonio con Christian Carino, negato un flirt con il collega Bradley Cooper (compagno di Irina Shayk) e smentito una presunta gravidanza (confermando però un nuovo disco in cantiere). Per fortuna a farle tornare il sorriso ci pensa la musica e il palco, da cui non riesce proprio a star lontana nemmeno quando non lavora.



ESIBIZIONE A SORPRESA - Ne hanno avuto prova i fortunati clienti del Black Rabbit Rose, locale di Hollywood, che l'hanno vista spuntare a sorpresa durante una serata jazz. La Gaga ha raggiunto i musicisti sul piccolo palco del club e ha cantato con loro le due hit di Frank Sinatra "Call Me Irresponsible" e "Fly Me To The Moon". La performance è stata accolta da un'ovazione ed è immediatamente finita sui social, dove ha riscosso altrettanto successo.