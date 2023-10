Le motivazioni di Paramount

"Data la instabilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non andare avanti con gli Mtv Ema per estrema cautela nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per dare vita allo spettacolo. Mentre vediamo gli eventi devastanti a Israele e Gaza non ci sembra un momento per una festa globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto. Non vediamo l’ora di ospitare di nuovo i premi Mtv Ema nel novembre 2024.", ha detto un portavoce della Paramount.