Da Motta a Umberto Maria Giardini per il Wonderland Festival di Brescia

Davide D’Antonio, direttore artistico Wonderland Festival spiega: “Di chi è la colpa? Saranno gli artisti amati dal grande pubblico come Motta e Lucia Mascino, le cinque compagnie internazionali, le undici prime nazionali di teatro, danza e musica, i tre percorsi in luoghi "segreti" per riscoprire i motori artistici della città? Sarà che il Festival cresce quest'anno programmando ben 66 spettacoli che si snodano in 6 teatri della città (IDRA, Borsoni, Sociale, Auditorium della Camera di commercio, San Barnaba, Sant'Afra). Sarà che il cuore pulsante è Moca? No, La Colpa è del nostro amato pubblico che ci dà la forza per programmare un'offerta imponente che conferma il salto di qualità di Wonderland nel 2025 con l'obiettivo di diventare sempre più inclusivo e aperto alla città”.