Torna a Brescia Wonderland Festival, in programma da Daria Deflorian a Marco D'Agostin

Torna dopo il successo della scorsa edizione il format Warm Up, incontri e approfondimenti con blogger e influencer sui temi del festival. Ospiti di questa edizione saranno il divulgatore scientifico Giacomo Moro Mauretto, in arte Entropy for Life, per parlare di evoluzione e questioni ambientali (13 novembre), Michele Lamacchia, editor, writer coach, per confrontarsi e riflettere sul fallimento e come affrontarlo (20 novembre), Noemi Tarantini, social media manager con background storico-artistico, ideatrice del canale TikTok Etantebellecose dove condivide la sua passione per l’arte e la moda e la bellezza (27 novembre).