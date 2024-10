Con Cesare Petulicchio, che ha curato insieme a me la produzione del disco, suoniamo insieme dal primo tour de "La fine dei vent'anni". In questi anni questi brani hanno cambiato un po' per perché ho voglia di mettermi sempre bastoni fra le ruote, un po' perché secondo me è normale che uno cambiando, ha voglia anche di cambiare la verticalità delle canzoni e gli arrangiamenti soprattutto per il discorso che quando le cose vengono bene io dopo un po' m'annoio sinceramente, quindi mi autosaboto. Soprattutto questa cosa è successa in un tour che abbiamo fatto in trio parallelamente agli ultimi concerti. Erano situazioni particolari e necessitavano di altri arrangiamenti. Quindi poi è nata l'idea di lavorare su queste canzoni su cui abbiamo giocato in tutti questi anni. E che sono canzoni che permettevano di divertirsi appunto nel cambiare accordi e arrangiamenti. E' stato bello perché avendo a che fare con dei testi già scritti, il mio approccio è stato più da musicista che da scrittore di canzoni e questa cosa qua ha creato una libertà molto divertente. E abbiamo anche avuto più coraggio secondo me rispetto a quello che ho quando scrivo i dischi, perché c'è una fragilità che comunque poteva sempre venire fuori poi dopo, nel live. Che è una dimensione in cui appunto poi ti puoi permettere di fare quello che ti pare. Quindi ci siamo chiusi in studio a fare questa cosa mentre facevamo il tour. Non è che abbiamo registrato le cose che facevamo in trio ma arrivati lì, ci siamo approcciati in realtà come se fosse un nuovo disco di inediti. C'è un inedito a cui sono particolarmente affezionato perché è come se tutto il progetto insieme avesse portato anche la libertà musicale che ho avuto in questo inedito che è diverso un po' dalle cose che ho fatto negli ultimi anni.