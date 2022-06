Morto Alec John Such, lo storico bassista dei Bon Jovi

Lo ha annunciato domenica Jon Bon Jovi sui suoi social. "Siamo affranti nell'apprendere la notizia della morte del nostro caro amico Alec - ha scritto -. Come membro fondatore dei Bon Jovi, è stato parte integrante della formazione della band". John Such è rimasto nei Bon Jovi fino al 1994. È stato sostituito dal bassista Hugh McDonald, diventato membro ufficiale della band nel 2016.

Nella band sin dal 1983, Such ha fatto parte del gruppo per dieci anni, pubblicando con esso i due lavori di esordio "

Bon Jovi

7800° Fahrenheit

Slippery When Wet

New Jersey

" (1984) e "" (1985), vivendo poi la grande esplosione a livello mondiale con i successi epocali di "" (1986) e "" (1988). "Keep the Faith", del 1992, è stato l'ultimo album, seguito da un tour mondiale di quasi 200 show in 38 Paesi. Poi l'abbandono, arrivato improvviso alla fine del 1994 poco prima di iniziare le registrazioni del nuovo disco.

"A essere onesti - ha continuato Bon Jovi nel suo post - noi ci siamo trovati proprio grazie a lui: era un amico di infanzia di Tico e portò Ritchie a vederci suonare. Alec è sempre stato selvaggio e pieno di vita. Oggi questi ricordi mi provocano un sorriso sul viso e una lacrima negli occhi". L'ultima volta che Such si era riunito al gruppo era stato nel

2018

Rock and Roll Hall of Fame

"Livin' On A Prayer"

, in occasione dell'inserimento dei Bon Jovi nella, quando era salito sul palco per suonare