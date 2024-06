Per la morte di Michele Merlo, il giudice per le indagini preliminari di Vicenza ha disposto l'archiviazione dell'indagine sul medico di base.

Lo scrive il Corriere del Veneto e la conferma arriva anche dal legale del medico stesso del giovane, deceduto nel giugno 2021, a 28 anni, per una leucemia fulminante, l'avvocato Andrea Biasia. La richiesta di archiviazione era stata avanzata a settembre dalla Procura della Repubblica, che non aveva ravvisato il nesso di causalità, ovvero se Merlo si sarebbe potuto salvare nel caso il medico di Rosà (Vicenza), indagato per omicidio colposo, avesse prontamente scoperto la malattia di cui soffriva.