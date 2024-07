E' morta Shelley Duvall, l'iconica Wendy di "Shining"

La sua inquietante interpretazione di un'operatrice termale in "3 donne" la fece notare da Kubrick, che la scritturò per il ruolo di Wendy Torrance in "Shining" (1980), al fianco di Jack Nicholson. Quella sul set di Kubrick fu un'esperienza estenuante per l'attrice. Le riprese durarono infatti più di un anno di riprese e, per tutto il tempo, il regista spinse la Duvall al limite e la costrinse a ripetere le scene centinaia di volte. La sequenza del baseball è inoltre finita nel Guinness dei primati per il maggior numero di ciak per una scena con dialoghi. L'esperienza le causò anche problemi mentali, come confessò l'attrice molti anni più tardi. Nello stesso anni Duvall ritornò a lavorare anche per Altman in "Braccio di Ferro", dove interpretò Olivia.