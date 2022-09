Morta Louise Fletcher, l’infermiera di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”

Lutto nel mondo del cinema: è morta in Francia, a Montdurasse, dove viveva, all'età di 88 anni la celebre e indimenticabile infermiera crudele e calcolatrice Ratched, ruolo che le valse la statuetta. Sebbene sia nota soprattutto per il ruolo recitato a fianco di Jack Nicholson nell'adattamento di Milos Forman del romanzo di Ken Kesey, la Fletcher ha avuto una carriera nel cinema lunga più di sessant'anni con diverse apparizioni anche in tv.

Louise Fletcher vinse l’Oscar nel 1976

Louise Fletcher ha vinto l’Oscar nel 1976, quando aveva 41 anni, per la sua indimenticabile interpretazione dell’infermiera crudele in “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Nata nel 1934 a Birmingham, in Alabama, da genitori non udenti, l’attrice usò il linguaggio dei segni per ringraziarli del loro sostegno proprio nel suo discorso di premiazione per l’Oscar.

Louise Fletcher una lunga carriera

L’attrice Louise Fletcher, oltre a “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, ha recitato nell'esorcista II: l'eretico" (1977), "The Cheap Detective" (1978), "La signora in rosso" (1979), "Brainstorm" (1983), "Blue Steel" (1990) e "Cruel Intentions" (1999). Ha avuto un ruolo ricorrente in "Star Trek: Deep Space Nine" ed è stata più volte nominata agli Emmy per ruoli da guest-star in "Picket Fences" e "Joan of Arcadia". Il suo ultimo lavoro è stato nello show di Netflix Girlboss nel 2017 dove compariva in due episodi.

