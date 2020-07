Sarah Paulson protagonista della serie prequel di "Qualcuno volò sul nido del cuculo"

Dopo aver raccolto 12 nomination ai prossimi premi Emmy per la miniserie "Hollywood", Ryan Murphy rilancia, Mentre si attendono notizie sulla realizzazione della decima stagione di "American Horror Story" , il prolifico regista e produttore sbarcherà a settembre su Netflix con l'ennesimo frutto della sua creatività, "Ratched" . La serie tv è concepita come prequel di "Qualcuno volò sul nido del cuculo" e racconterà di Mildred Ratched, iconica infermiera che abbiamo conosciuto nel cult firmato da Miloš Forman con Jack Nicholson.

Se nel film vincitore di 5 Oscar, l'infermiera era interpretata da Louise Fletcher, nella serie drammatica ricca di suspense il ruolo di Mildred Ratched ha il volto di Sarah Paulson, attrice feticcio di Murphy. Oltre a lei, il cast stellare include Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Amanda Plummer e Vincent D'Onofrio.

La trama degli otto episodi della prima stagione si snoda a partire dal 1947, quando Mildred arriva nella California del Nord per trovare lavoro in un importante ospedale psichiatrico, dove vengono realizzati nuovi ed inquietanti esperimenti sulla mente umana. In una missione clandestina, la donna si presenta con l’immagine che un’infermiera perfetta dovrebbe avere, ma, man mano che riesce ad infiltrarsi sempre di più all’interno del sistema sanitario mentale, il suo aspetto elegante lascia spazio ad una realtà molto oscura, che dimostra che i mostri possono non solo nascere, ma anche essere creati.





