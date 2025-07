Mediazione fallita, prosegue il processo per stalking a Morgan: con Angelica è poi botta e risposta social

Ma se nelle aule del tribunale la vicenda sarà affrontata tra qualche mese, la vicenda procede via social. Morgan ha postato un video corredato da un lungo posto per dare la sua versione. Secondo Morgan in tribunale si sarebbe stabilito che non solo lui non ha stalkerizzato Angelica Schiatti ma, anzi "ha subito un grave danno". "Oggi si è tenuta l’udienza per il procedimento in cui sono accusato a seguito di comportamenti che, fin dall’inizio, ho ritenuto estranei alla mia intenzione di nuocere e non corrispondenti alla mia natura di cittadino, artista e persona pubblica. Il giudice ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dalla mia difesa, visto che il fatto contestato non ha carattere di particolare gravità e non dovrebbe essere procedibile d’ufficio - ha scritto Morgan -. Il giudice ha acquisito agli atti la somma di 15mila euro da me offerta in spirito di riparazione, senza alcuna ammissione di colpevolezza, ma con la volontà di dimostrare responsabilità, rispetto e disponibilità al confronto civile". "Aggiungo una riflessione: la somma di 15mila euro, che per me e la mia famiglia rappresenta un grande sacrificio - ha proseguito -, è stata versata non come ammissione di colpa, ma come gesto di disponibilità e senso civico. Qualora la persona offesa, che gode di una condizione patrimoniale di rara prosperità, decidesse di accettarla, mi auguro che voglia devolverla a un’associazione che si occupa di tutelare le donne che hanno subito violenza, vera, fisica o psicologica.

Attendo l'udienza di settembre con serenità, sapendo di aver agito secondo coscienza".