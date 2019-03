Mondo Marcio è diventato..."Uomo": ecco il nuovo album in cui canta anche Mina

Sulla scena rap già da oltre 15 anni Mondo Marcio, pseudonimo di Gian Marco Marcello, classe 1986, è ormai un punto di riferimento per l'hip hop targato Italia. Il nuovo album, che arriva a tre anni da "La freschezza del Marcio", segna uno passo importante nell'evoluzione dell'artista milanese. Prodotto tra Italia e Stati Uniti "Uomo" si avvale della collaborazione di nomi internazionali come Swede di 808 Mafia da Miami (un production team che annovera al suo interno nomi come Dj Khaled, Jay Z, Future, Gucci Mane e che ha prodotto la colonna sonora del film 'Creed 2'), Muzicheart e Fastlife Beats di New York, ai quali, ovviamente, si aggiunge lo stesso Mondo Marcio, che in questi anni è molto cresciuto e ha cambiato il suo modo di fare musica...



Cosa è successo al "Solo un uomo", titolo di una delle tue canzoni degli esordi (era il 2006...)?

Non sono più solo. Sono un Uomo, con tanta consapevolezza in più di quando mi sono affacciato alla scena rap da ragazzino. Allora ero "solo un uomo" nel senso di uno contro tutti e ovunque mi girassi c'era una trappola ad attendermi. Ora so cosa sto facendo e mi diverte farlo



In "La freschezza del Marcio" dicevi "Giù la maschera", nella copertina del disco hai scritto una frase molto eloquente che dice: eliminare i propri difetti significa rimuovere ciò che rende unici..."

E' esattamente il senso del disco, un tema ricorrente nei miei lavori, ovvero l'importanza di essere se stessi, con i propri pregi e i propri difetti. Io non ho mai avuto un push, una spinta, né professionalmente né umanamente, se si esclude mia madre, che mi ha cresciuto da sola e mi ha dato forza. Sono stato obbligato a credere in me stesso e visto che i mieI album sono prevalentemente autobiografici. E' di questo che parlo qui. Sii uomo, non fare il ragazzino, apprezza il talento che hai, le cose che hai e prenditi le responsabilità di quello che fai, non agire perché lo dicono gli altri, o per piacere agli altri ma perché credi in quello che sei: un essere umano.



In alcuni brani del disco come DDR (Dio Del Rap) o Leggenda urbana ti confronti con gli altri rapper della scena. Sembri abbastanza critico e ti proclami Dio Del Rap... Ti senti così?

La testa di chi indossa la corona è sempre pesante e io non ho l'ambizione di diventare re di niente. E' vero che in alcuni brani del disco 'me la tiro', ma era necessario, è una cosa che non ho mai fatto nella vita e che non è nella mia natura, ma in molti mi hanno detto che era venuto il tempo, perché nel mondo dell'entertainment nessuno ti regala niente e te lo devi prendere. Diciamo che mi sono preso il mio posto nella scena rap... in fondo sono in pista da 15 anni. Nel rap c'è una sorta di sindrome da pene corto, che è una cosa diversa dalla competizione pura, che c'è ad esempio nello sport, perché se nel rap tu sei il numero uno è come se stessi sottraendo soldi a qualcun altro. Quando è uscito 'Solo un uomo" credevo di aver portato qualcosa di innovativo sulla scena e invece in molti mi hanno considerato scomodo, allora mi sono dovuto fare le spalle più larghe e prendermi i miei spazi, rendermi conto di questa competizione. A dire il vero io sono un po' critico nei confronti di chi pensa di essere già arrivato dopo una canzone di successo... ci vuole molto più tempo per considerarsi arrivati



In quanto alla scena rap attuale cosa pensi?

Sono molto felice di come è diventata, ne ha fatta di strada da quando io muovevo i primi passi e solo in pochi facevano rap. Per assurdo però adesso che lo fanno tutti, succede che non si distingue più tra chi si merita davvero il palco e chi no. E comunque sono dell'idea che ci sia posto per tutti, tutti possono vincere.