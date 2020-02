Minacce di morte a Vasco Rossi via social, lui risponde: "Ti aspetto amico..."

"Morirai per mano mia bastardo tossicodipendente". Una minaccia forte arrivata a Vasco Rossi via Facebook. Che il cantante ha deciso di non ignorare ma anzi affrontare di petto. Ha infatti ripostato quello che era un commento a un post precedente mettendo in evidenza il messaggio e commentando: "Ti aspetto amico... e portati con te anche quello che ti ha messo il like". Insieme alla battuta è però partita una denuncia alla polizia postale.