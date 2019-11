Biglietti polverizzati in un giorno: Vasco Rossi raddoppia al Circo Massimo

Ennesimo record per Vasco Rossi . A 24 ore dalla messa in vendita dei quattro concerti nei principali festival italiani la prossima estate, sono già andati polverizzati oltre 250mila biglietti. E a fronte dell'enorme richiesta è stato deciso di raddoppiare lo show al Rock in Roma del 19 giugno, già sold-out con un nuovo grande concerto il 20 sempre al Circo Massimo .

Sarà un'estate all'insegna dei Festival per Vasco Rossi, che il 10 giugno aprirà Firenze Rocks alla Visarno Arena, il 15 giugno chiuderà gli I-Days al MIND Milano Innovation District (area expo), il 19 e 20 giugno sarà al Rock in Roma al Circo Massimo e, come evento conclusivo, si esibirà il 26 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

In attesa degli eventi live, per la seconda settimana consecutiva il nuovo singolo di Vasco, "Se ti potessi dire", è al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio. Sarà al cinema il 25, 26 e 27 novembre il Music Film “Vasco Non Stop Live018+019” di Pepsy Romanoff per rivivere le emozioni di due trionfali estati rock , da giugno 018 a giugno 019 (con oltre 900.000 spettatori). "L’idea - dichiara il regista -è quella di portare sul grande schermo un concerto diverso dagli altri, un concerto rock ruvido anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica”. Il 6 dicembre uscirà anche il doppio live + dvd tratto dai 6/6 concerti, Record a San Siro, a 6 mesi dall’ “impresa compiuta", 6 volte 6, allo stadio milanese.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: