Miley Cyrus è in ospedale e Cody Simpson... fa il dottore: "Con lui sto già meglio..."

In un letto d'ospedale, dove è ricoverata da qualche giorno, presumibilmente per una tonsillite, Miley Cyrus e Cody Simpson "giocano" al malato e al dottore. Il cantante australiano le ha portato dei fiori e poi è rimasto con lei dedicandole una canzone alla chitarra: "Mi sento già molto meglio", scrive la popstar.

In una serie di scatti condivisi sulle sue stories Instagram Miley documenta la visita del suo "BF", boyfriend, Cody Simpson, come lo definisce lei stessa e ammette di sentirsi davvero la "più fortunata". Nessun dubbio quindi sul flirt in corso tra i due, di cui da giorni i media americani vociferano.

Anche la madre Tish è con lei e Miley la ringrazia in un selfie allo specchio mentre si fa pettinare i capelli.

In un altro scatto confessa di voler "guarire il più velocemente possibile" per poter prendere parte al Gorillapalooza il prossimo fine settimana, un grande evento musicale ospitato da Ellen DeGeneres a sostegno del suo lavoro di tuteta dei gorilla con la sua associazione benefica The Ellen Fund. Miley dovrebbe esibirsi al festival, che ha come headliner di Bruno Mars.