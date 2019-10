Miley Cyrus e Cody Simpson, flirt in corso? Baci, tenerezze e lui le fa anche una serenata... social 

Prima l'avvistamento in un negozio mentre si scambiano un bacio, poi le stories su Instagram, che li ritraggono insieme a guardare un film mentre lui canta una sorta di serenata: "I love you more than yesterday..." (Ti amo più di ieri...). Tra Miley Cyrus, 26 anni e Cody Simpson , cantante australiano 22enne, ex di Gigi Hadid , c'è del tenero? Così vociferano i media americani, ma Miley ribatte su Twitter: "Questa cosa di uscire con qualcuno è nuova per, mi sto divertendo, finalmente... abituatevi ai miei appuntamenti...".

E in effetti, ultimamente, la vita sentimentale di Miley Cyrus sembra piuttosto movimentata. A febbraio le nozze con Liam Hemsworth, a luglio la rottura. Ad agosto è arrivata Kaitlynn Carter, con cui ha trascorso due mesi di .. passione. Poi è finita anche con lei e adesso è la volta di Cody Simpson.

Miley e Cody Simpson si conoscono dal 2012 e pare che già allora Cody avesse una vera e propria "cotta" per l'ex stellina Disney. In un'intervista video rilasciata al network Fuse l'allora 15enne aveva dichiarato di conoscere a memoria tutte le canzoni della Cyrus definendola "la star Disney con cui avrebbe desiderato di più avere un appuntamento".

Da allora i due sono sempre rimasti amici e, stando alla stampa americana, avrebbero ripreso a vedersi... solo come amici. Sia Miley sia Cody tuttavia sembrano stare al gioco e divertirsi, lei pubblicando una storia in cui mostra una foto di lui a petto nudo e spunta alcune caselle con le caratteristiche che lo definiscono: 22enne, australiano (il mio tipo), addominali; lui con altrettante stories un po' ambigue.

“So che il pubblico si sente coinvolto nelle mie storie passate, perché le hanno viste nascere fin dall’inizio. Ma ora sono cresciuta e faccio le mie scelte da adulta”, attacca la cantante su Twitter sottolineando anche come ci sia una differenza di trattamento tra uomini e donne, se gli uomini passano da una relazione all'altra diventano "leggende”, le donne vengono invece considerate “prostitute” e aggiunge: "Mi sto divertendo finalmente e cerco di farmi largo in un mondo di uomini , se non posso sconfiggerli, mi unisco a loro..."