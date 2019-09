Miley Cyrus e Kaitlynn Carter fanno sul serio e vivrebbero già insieme

"Miley sta benissimo. Sta andando avanti. Sembra non avere rimpianti, e adora stare con Kaitlynn", ha aggiunto la fonte.



Si era iniziato a parlare di loro da quando l'artista era stata avvistata in teneri atteggiamenti con Kaitlynn poco dopo l'annuncio della separazione da Liam Hemsworth. La stessa popstar aveva tenuto a precisare di non avere tradito l'ex: "Posso ammettere un sacco di cose ma non che il mio matrimonio sia finito per un tradimento" aveva scritto sui social.