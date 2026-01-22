In questo album Mika riporta al centro della scena melodie al pianoforte, dando vita a un progetto che si colloca a metà fra atmosfera analogica e vitalità tipica del pop elettronico. "L'ingrediente segreto di Hyperlove è la libertà elettrica", spiega il cantante. "L'ho scritto in purezza, senza pensare alle conseguenze, assumendomi il rischio di osare. Dopo vent'anni sono ancora qui perché celebro la mia parte alternativa, anche facendo pop". Con 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, una nomination ai Grammy e diversi dischi d'oro e platino, Mika porterà le canzoni di Hyperlove nel suo Spinning Out Tour, che prevede anche due date in Italia: il 2 marzo a Bologna e il 4 marzo a Torino.