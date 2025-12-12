Un nuovo inizio per Mika: "Immortal Love" anticipa l'album "Hyperlove"

Il cantautore torna al pianoforte e alla sua visione più autentica con un singolo che intreccia emozione, melodia e riflessione
© Sascha Cohen
Con "Immortal Love", Mika apre un nuovo capitolo della sua storia artistica. Dopo l’energia di "Modern Times", il cantautore italo-libanese torna con un brano che vibra di sentimento e intensità, anticipando il suo prossimo album "Hyperlove", in arrivo il 23 gennaio. Il singolo è un mosaico di suoni e sensazioni dove teatralità e delicatezza convivono, raccontando un’emozione che va oltre il tempo e lo spazio: l’amore come forza invisibile che attraversa la vita e unisce le persone.
Nel nuovo singolo, Mika accompagna l’ascoltatore in un viaggio sonoro che mescola energia e nostalgia, costruendo un paesaggio musicale in cui il pop diventa linguaggio dell’anima. Immortal Love nasce anche dall’ispirazione quotidiana e affettiva del suo amato golden retriever, compagno fedele da quindici anni, simbolo di quella presenza costante che l’artista descrive come “energia che non si spegne mai”. La voce si fa carezza e confessione, mentre la produzione intreccia strumenti analogici e suggestioni elettroniche con naturale eleganza.
© Ufficio stampa
Con "Hyperlove", Mika inaugura una fase creativa che unisce l’imperfezione del suono analogico alla vitalità del pop elettronico. Il disco, spiega l’artista, esplora “la tensione tra digitale e fragilità dei sentimenti umani”: un dialogo continuo tra la modernità dei suoni e la purezza delle emozioni. Ogni traccia promette di raccontare un frammento di questo “hyper-love”, un amore amplificato che diventa corrente elettrica capace di illuminare le relazioni e la realtà che ci circonda.
Per Mika, il pianoforte torna a essere la bussola creativa, lo strumento attraverso cui ritrovare autenticità e istinto. È da lì che nascono i brani di Hyperlove: canzoni che alternano vulnerabilità e grinta, desiderio ed euforia. La sua musica si conferma un invito a sentire più che a capire, a lasciarsi attraversare dalle note e a riscoprire la forza semplice delle emozioni. Il tutto con quello stile pop raffinato e coraggioso che da sempre definisce il suo percorso.
L’uscita di "Immortal Love" fa da preludio allo "Spinning Out Tour", che vedrà Mika tornare sui palchi delle principali città europee. Due le tappe italiane: il 2 marzo all’Unipol Arena di Bologna e il 4 marzo alle OGR di Torino. Poi sarà la volta del Nord America, dove l’artista porterà la sua energia e la sua teatralità in una nuova serie di concerti oltreoceano.