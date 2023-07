Si parte l'8 luglio dall'Arena della Regina a Cattolica per proseguire poi all`Umbria Jazz di Perugia, al Marostica Summer Festival (Vicenza), al Sonic Park di Matera, all'Arena La Civitella di Chieti e al No Borders Music Festival (Udine).

Partito ad aprile con un sold out al Cheltenham Jazz Festival, il World Tour 2023 è proseguito in Asia a Tokyo, Osaka e al Seoul Jazz Festival, proseguendo in Francia, Isola di Wight, Grecia, Marocco, Spagna, Belgio, Svizzera e Montecarlo.

Sei eventi personalizzati Sei sono gli appuntamenti che animeranno l'estate italiana con degli show costruiti su misura per ogni evento: in ogni concerto ci sarà infatti una scaletta pensata ad hoc, una collezione di fiori di imponenti dimensioni, un grande pianoforte magico dalle zampe leonine, una suggestiva testa di tigre, un abito firmato Pierpaolo Piccioli e una collezione di 60 capi disegnati da Mika, che per creare tutta questa magia si è avvalso della collaborazione di artigiani dal Nord al Sud Italia.

"Che tu possa fiorire sempre" Creatività, arte, forza e liberta' saranno il cuore pulsante che farà risuonare la musica di Mika, in un tour che trae ispirazione da un augurio: "May your head always bloom" (Che tu possa fiorire sempre). Mika ha cercato e viaggiato per collaborare con artisti e diversi atelier: da una società volontariato di carnevale (Ocagiuliva in San Giovanni Persiceto, vicino a Bologna) alla costumista di fama europea Emanuela dall'Aglio di Parma, passando per l'atelier dello stilista Bruno Simeone a Martina Franca fino a Reggio Calabria, con una scultrice specializzata in fiori giganti.