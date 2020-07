Mick Jagger, vacanza da sogno in Toscana per festeggiare il suo 77esimo compleanno

C'è chi giura di averlo visto all'edicola, chi fermarsi per comprare il pane. Discreto, con un cappello tirato sopra agli occhi per non destare sospetti. Così gli abitanti di Castagneto Carducci hanno descritto Mick Jagger, icona mondiale del rock, che ha deciso di trascorrere quattro mesi di vacanza nel piccolo borgo in provincia di Livorno. Il leader dei Rolling Stones, 77 anni il prossimo 26 luglio (evento che festeggerà proprio in Toscana), sarebbe ospite del conte Manfredi della Gherardesca, suo amico di lunga data e genero di Rupert Loewenstein, storico manager della band.