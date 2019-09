Michele Bravi torna a esibirsi: primo concerto dopo il tragico incidente

Dopo essere apparso come ospite lo scorso maggio di un live di Chiara Galiazzo, Michele Bravi terrà il suo primo spettacolo dopo la tragedia del 22 novembre 2018 che l’ha visto coinvolto in un incidente stradale che ha causato la morte di una donna di 58 anni. In questi mesi il cantante è tornato a piccoli passi su Instagram con una serie di foto e ora via social ha annunciato un concerto per piano e voce previsto il 19 ottobre al Teatro San Babila di Milano.