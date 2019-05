"Le persone che mi sono state vicino in questo periodo mi hanno chiesto di tornare alla realtà, ci sto provando". E Michele Bravi ha mantenuto la promessa: per la prima volta dopo l'incidente stradale che l'ha visto coinvolto e in cui perse la vita una donna, è tornato alla realtà, è tornato a cantare in pubblico. Ospite della collega e amica Chiara Galiazzo, il cantante si è esibito a sorpresa al Teatro Gerolamo di Milano.