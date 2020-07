Michele Bravi patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale

Michele Bravi ha chiuso la dolorosa vicenda dell'incidente stradale del 22 novembre 2018 in cui perse la vita una donna di 58 anni. Il cantante 24enne, che era accusato di omicidio stradale, ha patteggiato un anno e 6 mesi, con la sospensione e la non menzione della pena nel casellario giudiziale.

Il patteggiamento è stato infatti ratificato dal gup di Milano Aurelio Barazzetta.

In una toccante intervista a "Vanity Fair", il talento di "X Factor" ha recentemente raccontato tutti i timori dell’ultimo anno, un grande dolore seguito dalla forza di rialzarsi: "Ho avuto paura di impazzire, ma un ragazzo mi ha salvato aiutandomi ad entrare in terapia".

“Allucinazioni visive e sonore - ha proseguito - È difficile da far capire. Avevo perso completamente il confine tra quello che era reale e quello che non lo era. Non riuscivo neanche più a capire se chi mi stava vicino era vero o no. Più vero di altre cose che vedevo o sentivo. Ho avuto paura di impazzire”.

Il periodo difficile è stato lungo e doloroso: "Ho cercato di rimanere a contatto con il reale, ma è stato impossibile. Un crollo totale”.

