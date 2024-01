Il nuovo brano segue la pubblicazione del primo singolo “odio”, che ha suscitato l’interesse di critica e pubblico. Entrambe le canzoni saranno incluse nel nuovo album in studio di Michele in uscita nel corso dell'anno.

Michele Bravi presenta il suo nuovo singolo "Per me sei importante": "E' il secondo capitolo musicale del mio concept album", ha scritto l'artista, fra i più apprezzati della sua generazione.

Accompagnato da un suggestivo visual, il brano continua il racconto di un amore disfunzionale cominciato con "odio": “Il secondo capitolo musicale del concept album inizia a leggere negli occhi dell’altro una vibrazione diversa. L’incontro tra due anime sottili che nascondono il desiderio di appartenersi in un luogo piccolo, lontano dal mondo”.



Dopo aver partecipato alla 80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel cast del film di Saverio Costanzo, “Finalmente l’alba”, in uscita nelle sale italiane il 14 febbraio 2024 distribuito da 01 Distribution, Michele è adesso pronto a pubblicare il suo nuovo progetto musicale.

Isabella Sanfilippo





L'ultimo concept album dell'artista è datato 2021, quando Bravi ha pubblicato "La geografia del buio" a quattro anni da “Anime di carta”, album certificato disco d’oro e contenente il singolo di successo e doppio platino “Il diario degli errori”. Poi l'incidente, lo stop, il buio. "Per tanti mesi la mia voce è stata in silenzio", aveva detto il cantautore perugino presentando "La geografia del buio", e proprio di quell'oscurità e di quel silenzio, che lo hanno accompagnato per due anni, raccontava: "E' una grande riflessione sul dolore. Racconto la storia di quel buio, e l'album è il mio modo per attraversarlo...".

Con il nuovo album in arrivo il buio è ormai alle spalle e Bravi può tornare a cantare l'amore con una rinnovata consapevolezza artistica e musicale e quella straordinaria capacità di emozionare e creare connessioni, che è sempre stata la sua marcia in più.

