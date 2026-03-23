Michele Bravi pubblica il nuovo album "Commedia musicale"
In attesa del tour che attraverserà l'Italia dalla primavera all'autunno. In programma a maggio due anteprime speciali a Milano e Roma
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Michele Bravi torna con nuova musica. Il 17 aprile esce l'album "Commedia musicale" (M.A.S.T/Believe) prodotto dallo stesso cantautore insieme a Carlo di Francesco. Il nuovo progetto discografico raccoglie undici brani che fanno da colonna sonora a una quotidianità buffa e comicamente goffa. Un viaggio psichedelico e sinfonico attraversato da contraddizioni emotive e imprevedibili aperture orchestrali, con gli arrangiamenti di Alterisio Paoletti e dalla copertina realizzata da Mauro Balletti.
Il disco, nato da un lavoro accurato e da un'immaginazione maturata nel tempo, ha trovato la sua testa d'ariete in "Prima o poi", il singolo che ha consacrato il ritorno sul prestigioso palco del Festival di Sanremo con un monologo interiore dal respiro cinematografico, capace di fondere la dimensione intima e la tensione scenica in un'interpretazione di forte intensità. Il brano si completa nel videoclip ufficiale, scritto e diretto da Ilenia Pastorelli, che traduce in immagini l'umanità e la fragilità in tutte le sue sfumature, tra atmosfere sospese e suggestioni che invitano a molteplici letture.
Il nuovo tour di Michele Bravi
La partecipazione alla kermesse, a quattro anni dall'ultima volta, ha inaugurato così un nuovo capitolo del percorso artistico di Bravi che torna a una dimensione live con uno spettacolo profondamente rinnovato. Nasce infatti il "Commedia Musicale Tour": un viaggio scenico in cui musica, narrazione e teatralità si fondono in un unico racconto. Dalla primavera all'autunno, il tour attraverserà l'Italia, a partire dalla data zero al Teatro del Parco di Mestre il prossimo 19 maggio. Sarà poi la volta di due anteprime speciali: il 22 maggio a Milano all'Auditorium Fondazione Cariplo e il 24 maggio a Roma al Teatro Olimpico.