Michele Bravi pubblica il nuovo album "Commedia musicale"

Il disco, nato da un lavoro accurato e da un'immaginazione maturata nel tempo, ha trovato la sua testa d'ariete in "Prima o poi", il singolo che ha consacrato il ritorno sul prestigioso palco del Festival di Sanremo con un monologo interiore dal respiro cinematografico, capace di fondere la dimensione intima e la tensione scenica in un'interpretazione di forte intensità. Il brano si completa nel videoclip ufficiale, scritto e diretto da Ilenia Pastorelli, che traduce in immagini l'umanità e la fragilità in tutte le sue sfumature, tra atmosfere sospese e suggestioni che invitano a molteplici letture.