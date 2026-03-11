Michele Bravi dice addio alla "Signora Longari"
Il cantante ha pubblicato una serie di foto per annunciare la morte della bulldog francese che per anni è stata una parte importante della sua vita
Due foto di Michele Bravi assieme alla Signora Longari © Instagram
Dire addio a un animale domestico non è mai semplice. Significa dover fare i conti con la fine di un rapporto speciale, spesso più lungo di un decennio, fatto di tanti piccoli rituali: coccole, momenti di gioco, passeggiate, viaggi in auto. Senza l'amico a quattro zampe in casa, quel che resta è una sensazione di vuoto. Restano però i ricordi ed è proprio a essi che Michele Bravi si è aggrappato per parlare su Instagram della morte della sua cagnolina.
L’addio alla Signora Longari
Era una bulldog francese e si chiamava Signora Longari, nome capace di strappare un sorriso a chi conosce la storia dei quiz condotti da Mike Bongiorno. Bravi ha annunciato la sua scomparsa pubblicando un carosello pieno di foto dolcissime raffiguranti alcuni dei momenti più teneri e divertenti trascorsi in compagnia della cagnolina. Viaggi in macchina, coccole sul letto, passeggiate, pisolini sul divano: l’intera vita della Signora Longari riassunta in una dozzina di istantanee. E se è vero che gli scatti non possono raccontare tutto, bastano comunque a far capire quanto fosse speciale l'amica a quattro zampe per l’artista. Anche se era ormai un po' anziana (almeno per gli standard canini) e aveva dei problemi respiratori, la sua scomparsa resta comunque un evento al quale era impossibile arrivare preparati.
Un ricordo indelebile
"Quei dentini avranno sempre un posto nel mio cuore", ha scritto Michele Bravi nel post su Instagram e chiunque abbia mai avuto un cane può capire benissimo cosa intende. Nonostante il passare degli anni, alcuni particolari del rapporto speciale condiviso con un animale domestico sono destinati a restare impressi nella memoria per sempre.
Anche se la Signora Longari ha ormai attraversato il cosiddetto "ponte dell’arcobaleno", il suo ricordo vivrà in eterno nel cuore del cantante e di tutte le altre persone che hanno avuto la fortuna di passare dei bei momenti in sua compagnia.
La probabile origine del nome
Oltre a essere un nome simpatico, Signora Longari sembra anche un chiaro riferimento a una gaffe fasulla che per anni è stata attribuita a Mike Bongiorno. Si tratta di un caso di effetto Mandela, perché in molti sono pronti a giurare di aver sentito davvero la frase "Ahi, ahi, ahi, Signora Longari, mi è caduta sull'uccello!", che in realtà non è mai stata pronunciata dal conduttore televisivo. Storica concorrente del quiz Rischiatutto, Maria Giuliana Longari fu eliminata nella puntata del 16 luglio 1970, durante la quale però non furono poste domande sui volatili. Mike disse davvero "ahi, ahi, ahi!" dopo una risposta sbagliata, ma tutto il resto non è altro che una leggenda metropolitana.