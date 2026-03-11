Era una bulldog francese e si chiamava Signora Longari, nome capace di strappare un sorriso a chi conosce la storia dei quiz condotti da Mike Bongiorno. Bravi ha annunciato la sua scomparsa pubblicando un carosello pieno di foto dolcissime raffiguranti alcuni dei momenti più teneri e divertenti trascorsi in compagnia della cagnolina. Viaggi in macchina, coccole sul letto, passeggiate, pisolini sul divano: l’intera vita della Signora Longari riassunta in una dozzina di istantanee. E se è vero che gli scatti non possono raccontare tutto, bastano comunque a far capire quanto fosse speciale l'amica a quattro zampe per l’artista. Anche se era ormai un po' anziana (almeno per gli standard canini) e aveva dei problemi respiratori, la sua scomparsa resta comunque un evento al quale era impossibile arrivare preparati.