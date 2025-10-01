“Lo ricordo io per te” di Michele Bravi, un libro a sostegno della ricerca sull'Alzheimer

Il progetto artistico, dal titolo “Lo ricordo io per te”, è costituito da una canzone, un cortometraggio - usciti nei mesi scorsi - e un libro, che è uscito nelle librerie di tutta Italia per Feltrinelli Martedì 30 Settembre. Si tratta di una dedica d’amore appassionata e umana alle persone più importanti della sua vita: i nonni Graziella Giacchi e Luigi Bravi. Ripercorrendo passo dopo passo le impronte della loro memoria, Michele Bravi racconta il momento in cui la nonna si è ammalata, l’Alzheimer ha fatto irruzione nella loro vita e i ricordi poetici e affettivi che i nonni hanno vissuto.