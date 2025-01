Michael Stipe boicotta i social di Meta contro l'avanzare della destra

Il musicista ha condiviso un post su Instagram in cui annuncia la chiusura di alcuni social e invita i suoi follower e i colleghi ad aderire all'iniziativa: "Sono felice di starmene lontano per una settimana come forma di protesta, ha scritto Stipe nella didascalia, prima di abbandonare il profilo.

Nel post si legge invece, sotto all'annuncio della campagna Lights Out Meta, dal 19 al 26 gennaio e la lista dei social da cui allontanarsi, ovvero Facebook, Instagram, Threads, Messenger, Whatsapp, Giphy, Metaquest, Rayban Meta, il seguente messaggio con l'invito a fare altrettanto: "Resterò sloggato per una settimana a partire da domani. Per favore, prendete in considerazione l’idea di fare lo stesso di modo che multinazionali come Meta capiscano che aiutare l’estrema destra in America e in tutto il mondo ha delle conseguenze. O siamo diventati troppo dipendenti da staccarci anche solo per una settimana?".