Michael Jackson, scuola elementare vuole rimuovere il nome della star dall'auditorium a lui dedicato

Jackson frequentò la scuola nel 1969, ma la abbandonò dopo che con i Jackson 5, ottenne il primo grande successo con "I want you back". L'auditorium dell'istituto, nel cuore di Hollywood, è stato intitolato al re del pop nel 1989, prima che le prime accuse di abuso fossero mosse nei confronti del cantante, morto nel 2009 per overdose.



"Seguendo le osservazioni di alcuni genitori e membri dello staff scolastico sull'attuale nome del nostro auditorium abbiamo dato l'opportunità ai parenti e ai dipendenti di decidere sul problema", ha affermato la preside Karen Hollis. "Probabilmente il nome dovrebbe essere rimosso, non è giusto per una scuola elementare. Il documentario ha fornito un quadro molto chiaro della situazione", ha dichiarato uno dei genitori, Robert Fitzgerald, al Los Angeles Times. Altri genitori, invece, non sono d'accordo: "Ci sono persone in questo Paese che hanno fatto ben di peggio, che sono state condannate e hanno ancora i loro nomi sugli edifici", ha detto Myreon Arslan. La disputa è ancora aperta.