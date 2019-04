Michael Jackson, adesso "Leaving Neverland" sembra già pronto all'oblio

La pubblicazione del dvd e blu-ray era infatti prevista per il 22 aprile, ma al momento la data è stata cancellata e sono sospesi anche i pre-ordini. Insomma, pare che una volta vista l'opera di Dan Reed e, forse, dopo aver preso atto delle argomentazioni di chi ha provato a smontarla punto per punto, molti media che inizialmente avevano pensato di cavalcarla abbiamo fatto retromarcia.



D'altro canto l'interesse del pubblico sul documentario è stato più presunto che reale, a giudicare anche dai dati di ascolto non esattamente trionfali della messa in onda anche in Italia. Tutti i canali che hanno rimosso l'opera dai servizi on demand, compreso il canale francese Channel M6, lo hanno fatto senza dare spiegazioni sulla decisione. Chi non sembra essersi arreso è invece il regista Dan Reed, che sui suoi social continua a difendere le testimonianze dei presunti abusati, ingaggiando anche continue discussioni con i fan di Jackson che provano a difedere il proprio idolo.