Michael J. Fox ha lasciato a bocca aperta il pubblico di Glastonbury, apparendo a sorpresa durante l'esibizione dei Coldplay. Chris Martin (suo grande fan) lo ha presentato in grande stile al pubblico: "Ecco uno che spacca totalmente, con il suo ciuffo alla Chuck Berry e il modo in cui ha preso a pugni Biff[ (il villain di Ritorno al Futuro). Signore e signori, per favore diamo il benvenuto a Michael J.Fox". La star di "Ritorno al futuro", 63 anni, è quindi apparso sul palco sulla sua sedia a rotelle per suonare la chitarra durante "Fix You" e "Humankind". Chris Martin ha spiegato che l'attore è la "ragione principale" per cui sono in un gruppo: "Il motivo principale per cui siamo in una band è per aver visto 'Ritorno al futuro', quindi grazie al nostro eroe per sempre e a una delle persone più straordinarie sulla Terra, Michael J. Fox. Grazie mille, Michael'.