Michael Gira e Kristof Hahn degli Swans in tour in Italia

Il tour del duo arriva dopo che gli Swans hanno pubblicato un enorme box da 4 Lp intitolato "Live Rope", che anticipa il prossimo album della band statunitense, "Birthing", un triplo Lp in uscita questa primavera. Michael Gira ha dichiarato che il nuovo lavoro sarà l’ultimo progetto “loud” realizzato con la formazione estesa degli Swans. Secondo quanto annunciato, per accompagnare l’uscita ci sarà un tour conclusivo verso la fine del 2025. Un addio simbolico a una fase che la band americana ha iniziato nel 2010 con "My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky" e proseguita con lavori come "The Seer" (2012), "To Be Kind" (2014), "The Glowing Man" (2016) e "Leaving Meaning" (2019).