Swans, l'apocalisse in evoluzione di Michael Gira in tour in Italia

Il nuovo album

"The Beggar" è il titolo del nuovo, monumentale, album che è arrivato a distanza di quattro anni da "Leaving Meaning", il disco che aveva lasciato intravedere una svolta nel sound del gruppo dopo la triade-monstre formata da "The Seer" (2012), "To Be Kind" (2014) e "The Glowing Man" (2016). Le esplosioni elettriche sembrano lontane, ma sono sempre presenti i demoni interiori di Michael Gira e le spire musicali soffocanti e disperate. Dall'annuncio risalente a quasi due anni fa, il leader della band aveva lasciato intravedere una fine del proprio percorso artistico con questo album ("Sono sempre più consapevole che questo sforzo potrebbe essere il mio ultimo. Credo che queste canzoni contengano qualcosa di quel senso di finalità e l’urgenza di contrastarlo".