Michael Fassbender e la passione per velocità: l'attore ha corso la 24 Ore di Le Mans

L'attore di

"Hunger", "Shame", "X-Men"

ha coltivato negli anni la passione per i motori e le corse e fatto quindi il suo esordio sul Circuit de la Sarthe: "Ho sempre sentito un'affinità con le auto, ho sentito un legame con la guida e la velocità", aveva spiegato in un comunicato stampa. Durante la classica endurance francese, valida come terzo round stagionale del FIA World Endurance Championship, l'auto di Fassbender, dopo la rottura dei freni in prova, è stata tamponata da un'altra vettura ed è finita sulla ghiaia. In seguito la star è poi finita in testacoda da solo, uscendo di pista e finendo nella sabbia.