Michael Fassbender e Alicia Vikander sono diventati genitori del loro primo figlio

Michael Fassbender e Alicia Vikander sono diventati genitori? Il punto di domanda è d'obbligo perchè nessuna conferma è arrivata da parte dei diretti interessati, una delle coppie più riservate di Hollywood. Gli indizi però ci sarebbero tutti. Già a inizio anno si vociferava di una possibile gravidanza dell'attrice svedese e qualche giorno fa la star di "X-Man" è stato fotografato a Parigi con in braccio un bebè sul set dell'ultimo film in cui è coinvolta la moglie.

Lo scatto ha naturalmente scatenato il gossip, secondo il quale l'attore sarebbe a Parigi per aiutare la moglie con il loro bebè, nato da poco, e prendersene cura mentre lei lavora. La Vikander è infatti impegnata in un nuovo progetto, una serie dal titolo "Irma Vep", ispirata all'omonimo film del 1996, nella quale vestirà i panni della protagonista, un'attrice americana delusa dalla sua carriera e da una recente rottura.

Nella foto da "novello papà" l'attore, 44 anni, sembra sereno e rilassato, mente in un altro scatto Alicia, 32 anni, è stata immortalata in vestaglia e ciabatte mentre entra in una roulotte.

L'ultima volta che i due sono stati fotografati insieme risale al 2020 quando sono stati visti mentre passeggiavano in una località in Svezia, patria della Vikander.

La coppia non ha mai amato intrusioni nella propria vita privata e anche il loro matrimonio è stato celebrato in gran segreto a Ibiza nel 2017. Michael e Alicia però si sono conosciuti e innamorati tre anni prima sul set di "La luce sugli oceani", dove hanno recitato per l'ultima volta insieme.