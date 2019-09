Michael Douglas: “Mia moglie Catherine mi fa sentire ancora le farfalle nello stomaco...”

E lo stesso vale per lei, che su Instagram ha condiviso un video in cui è in macchina con Michael sulla strada per gli Emmy scrivendo:"Congrats to my hubby on his nomination tonight. Love you so", "Congratulazioni al mio maritino per stasera. Ti amo così tanto...".



Michael e Catherine si sono conosciuti nel 1998 al Deauville Film Festival in Francia e da allora non si sono più lasciati. Insieme hanno due figli Dylan, 19 anni, e la figlia Carys, 16. Douglas è anche padre di Cameron, 40 anni, che condivide con l'ex moglie Diandra Luker. Dopo quasi due decenni di matrimonio quindi i due attori dimostrano come ad Hollywood non tutte le coppie nascano per scoppiare.



Douglas, che lavora nel cinema da quasi 50 anni, ha voluto anche sottolineare che non ha alcuna intenzione di ritirarsi e che interpretare un ruolo comico lo ha davvero divertito: "E' un grande momento. È davvero un bel momento. E me o voglio godere".