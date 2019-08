Dai 102 anni di Kirk ai 20 mesi della piccola Lua: guarda la dinastia Douglas al completo

Dai 102 anni di Kirk ai 20 mesi della piccola Lua, (figlia di Cameron e dell'attrice Viviane Thibes), quattro generazioni siedono a tavola per farsi immortalare: è la splendida dinastia Douglas. Negli scatti, che sono stati fatti nella casa di Michael e Catherie Zeta-Jones a Beverly Hills e poi condivisi sui social (da Cameron e da Kelsey) ci sono tutti. Partendo da sinistra in basso con il capo della dinastia Kirk, 102 anni, accanto a lui Jason, 16 anni, figlio di Peter (fratello di Michael) e seduta vicino a lui c'è Anne, moglie di Kirk, che ha compiuto 100 anni nel 2019. Accanto a Lei Kelsey, 24 anni anche lei figlia di Peter e al suo fianco Catherine Zeta-Jones, 49 anni, seduta vicono a Diandra Luker, 63 anni, ex mogie di Michael, con la quale è stato sposato dal 1977 al 2000 e con cui ha avuto Cameron, 40 anni. In piedi sempre partendo da sinistra c'è invece Dylan 19 anni figlio di Michael, 74 anni, e di Catherine Zeta-Jones, poi lo stesso Michael e Carys, la loro seconda figlia nata nel 2003. Seguono Peter, 63 anni e Joel 72, fratelli di Michael e infine Vivianne Thibes, 41 anni, attrice e insegnante di yoga moglie di Cameron, il figlio maggiore di Michael con la piccola Lua in braccio.