Michael Caine: "Mia preoccupazione arrivare vivo a pranzo" Michel Caine, all'anagrafe Michael Micklewhite, ha ammesso: "Le uniche parti possibili sono quelle del novantenne. Al massimo di un 85enne, non sarò più protagonista. Così mi sono detto 'meglio lasciare adesso'. Ho 90 anni. La mia preoccupazione è di arrivare vivo

all'ora di pranzo".

Dubbi sul pensionamento Caine aveva già in passato annunciato piani per la pensione e che "The Great Escaper" sarebbe stato il suo ultimo film. L'annuncio arriva però a poche settimane dalle dichiarazioni rilasciate al "Guardian", in cui l'attore inglese aveva ventilato la possibilità di interpretare Charles Darwin in una produzione in programma nel 2024.

L'ultimo ruolo In "The Great Escaper" di Oliver Parker, Caine ricopre il ruolo di Bernard Jordan, il veterano della Royal Navy che nel 2014 scappò da una casa di riposo del Sussex per partecipare alle cerimonie per i 70 anni dello sbarco in Normandia. Michael nel film recita accanto a Glenda Jackson, l'attrice e parlamentare laburista morta a giugno, e a John Standing, quest'ultimo nel ruolo immaginario di un pilota della Raf che stringe amicizia con il vecchio Bernard sul traghetto che li sta portando in Francia.



Le idee politiche Caine aveva recitato la prima volta con Glenda Jackson nel 1975 in "Una romantica donna inglese" e aveva dichiarato che andavano abbastanza d'accordo, anche se lui non condivideva le sue idee di sinistra. "E' un'estremista. Non le piace farsi vedere con me perché sono ovviamente ricco e non un socialista", aveva spiegato aggiungendo di aver votato per l'allora premier Tony Blair.

Mezzo secolo di Oscar Insieme a Jack Nicholson e a Paul Newman, Michael Caine è uno dei pochi attori a essere stati candidati ai premi Oscar per film prodotti in cinque decenni: dagli anni sessanta agli anni duemila. L'attore ne ha vinti due Oscar nella sua lunga carriera: nel 1986 per "Hannah e le sue sorelle" di Woody Allen e poi nel 1999 per 2Le regole della casa del sidro", in entrambi i casi come miglior attore non protagonista.