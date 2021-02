Elton John e Michael Caine "arruolati" come testimonial per lo spot del vaccino anti Covid

Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) mobilita Elton John e Michael Caine per convincere i sudditi di Sua Maestà a vaccinarsi contro il coronavirus: in un video la star del pop e l'attore due volte premio Oscar rassicurano il pubblico sull'efficacia dei vaccini e sul modo migliore per affrontare quella che il cantante definisce "questa miserabile malattia". E intanto anche il principe Carlo e la consorte Camilla hanno ricevuto la prima dose del vaccino.

Vaccini ai reali

Alcune settimane dopo la regina Elisabetta e il principe Filippo, anche l'erede al trono - contagiato dal Covid in forma lieve a marzo - e la duchessa di Cornovaglia hanno quindi ricevuto la prima dose del vaccino, come riferisce Clarence House, residenza ufficiale del principe di Galles Rispettivamente di 72 e 73 anni ambedue rientrano nella categoria degli ultrasettantenni, inserita nella campagna britannica al quarto scalino di priorità e coperta ormai per oltre l'80% delle persone. In totale il Regno ha garantito finora un vaccino, fra prima somministrazione e richiamo, a oltre 13 milioni di persone e appare ampiamente in linea con l'obiettivo dichiarato dal governo del premier Boris Johnson di arrivare a offrire la prima dose a tutti gli individui dei quattro gruppi prioritari (oltre 15 milioni di persone) entro il 15 febbraio.

Elton e Michael testimonial

Il video - che dura 90 secondi, e si può vedere sul profilo twitter dell'Nhs - mostra Elton John impegnato in un provino per una parte in uno spot per promuovere il piano di immunizzazione del Paese: il cantante finge di ricevere una dose prima di intonare la sua hit del 1983 'I'm Still Standing'. Dopo diverse riprese il regista gli dice: "Grazie, Elton, ti faremo sapere". E lui risponde: "Beh, con questo breve preavviso non troverai nessuno più grande".

Il video mostra poi Michael Caine mentre si vaccina e dice: "Non mi ha fatto male", aggiungendo "non molti lo sanno". "Volevo prendere parte a questo video per mostrare alla gente i vantaggi di essere vaccinati e come (il vaccino) aiuti a proteggere noi stessi e le persone che amiamo", ha commentato il cantante 73enne.

