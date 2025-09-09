"Buon compleanno Mimì", da Arisa a BigMama sul palco per Mia Martini

Le foto più belle di Mia Martini
Sabato 20 settembre alle 20.45 al Teatro Manzoni: la serata sarà presentata da Luisa Corna
"Buon compleanno Mimì" sarà un'occasione speciale per celebrare i trent'anni dalla scomparsa di Mia Martini, una delle voci più intense e amate della musica italiana. Durante la serata presentata da Luisa Corna, sabato 20 settembre alle 20.45 al Teatro Manzoni, si esibiranno grandi artisti del panorama della musica italiana: Anna Tatangelo, Arisa, BigMama, Cioffi, Ermal Meta, La Rappresentante di Lista, Nina Zilli e Settembre. Ciascuno canterà un brano di Mia Martini e alcuni brani del proprio repertorio.
Le sorelle di Mia Martini, Leda e Olivia Bertè, e la nipote Manuela Savini Bertè, arricchiranno la serata con ricordi, aneddoti personali e immagini esclusive che ripercorreranno momenti privati e pubblici della grande interprete.Il tutto sarà sostenuto dall'accompagnamento musicale della band coordinata da Luca Colombo, con Alex Polifrone (batteria), Paola Zadra (basso), Alberto Orsi (chitarra), Ettore Gianni (chitarra), Stefano Gentilini (tastiere e programmazione).
Lo spettacolo, patrocinato dal Municipio 3 del Comune di Milano, è organizzato dall’Associazione Minuetto Mimì Sarà, Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la direzione artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani. I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Manzoni. Il ricavato dell'evento sarà destinato al sostegno dei progetti dell’Associazione Minuetto Mimi Sarà, impegnata nel mantenere viva la memoria artistica e umana di Mia Martini.
