"Buon compleanno Mimì", da Arisa a BigMama sul palco per Mia Martini

Lo spettacolo, patrocinato dal Municipio 3 del Comune di Milano, è organizzato dall’Associazione Minuetto Mimì Sarà, Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la direzione artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani. I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro Manzoni. Il ricavato dell'evento sarà destinato al sostegno dei progetti dell’Associazione Minuetto Mimi Sarà, impegnata nel mantenere viva la memoria artistica e umana di Mia Martini.