I Metallica sono tornati: nuovo singolo e nel 2023 l'album "72 Seasons"

PRIMO ESTRATTO - Dopo aver festeggiato i 30 anni del loro cult "The black album", l'annuncio dei Metallica per il nuovo album arriva insieme all'uscita del primo estratto, intitolato "Lux Aeterna", che distilla 40 anni di carriera della metal band in tre minuti e mezzo. Il brano è disponibile in streaming e download e instant track con il pre-order album. La pubblicazione del singolo è accompagnato dal video, diretto da Tim Saccenti, disponibile su Youtube.

IL SIGNIFICATO DEL TITOLO - Parlando del concetto del titolo dell'album, James Hetfield ha dichiarato: "72 stagioni. I primi 18 anni della nostra vita che formano il nostro vero o falso io. Il concetto che ci è stato detto 'chi siamo' dai nostri genitori. Una possibile etichettatura su che tipo di personalità siamo. Credo che la parte più interessante di tutto questo sia lo studio continuo di queste convinzioni di base e di come esse influenzino la nostra percezione del mondo di oggi. Gran parte della nostra esperienza adulta è una rievocazione o una reazione a queste esperienze infantili. Prigionieri dell'infanzia o liberi da quelle catene che ci portiamo dietro".

IL TOUR MONDIALE - Tra le novità annunciate anche tutti gli show dei Metallica del 2023 e 2024 in tutto il mondo. L’M72 World Tour vedrà la band suonare due serate in ogni città visitata, con due scalette e formazioni di supporto completamente diverse. Il tour prenderà il via da Amsterdam il 27 aprile, e girerà per concludersi il 29 settembre 2024 a Città del Messico. Per ora non sono state fissate date in Italia.