Cinema, Mel Gibson si separa da Rosalind Ross: la rottura tenuta segreta per un anno

"Sebbene sia triste chiudere questo capitolo delle nostre vite, siamo stati benedetti con un figlio meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori possibili" hanno dichiarato l'attore premio Oscar e la sceneggiatrice, sottolineando come la fine del loro rapporto non abbia intaccato la volontà di crescere il bambino in modo condiviso e sereno.