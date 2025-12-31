Cinema, Mel Gibson si separa da Rosalind Ross: la rottura tenuta segreta per un anno

L'attore e regista aveva conosciuto la sceneggiatrice nel 2014 attraverso amici comuni, la loro storia è sempre rimasta lontana dagli eccessi del gossip
© Tgcom24
Mel Gibson e Rosalind Ross hanno deciso di prendere strade diverse dopo nove anni insieme. La notizia, confermata da un comunicato congiunto rilasciato a "People", rivela che la separazione è avvenuta in sordina oltre un anno fa ed è stata gestita con grande discrezione, soprattutto per tutelare il benessere del loro unico figlio insieme, Lars.
"Sebbene sia triste chiudere questo capitolo delle nostre vite, siamo stati benedetti con un figlio meraviglioso e continueremo a essere i migliori genitori possibili" hanno dichiarato l'attore premio Oscar e la sceneggiatrice, sottolineando come la fine del loro rapporto non abbia intaccato la volontà di crescere il bambino in modo condiviso e sereno.
Mel Gibson, 69 anni (ne compirà 70 il 3 gennaio 2026), e Rosalind Ross, 35, si erano conosciuti nel 2014 grazie ad amici comuni. La loro storia è sempre rimasta lontana dagli eccessi del gossip, nonostante la notorietà internazionale dell’attore. I due non si sono mai sposati, ma nel 2017 hanno accolto la nascita di Lars, arrivata in un momento particolarmente significativo della carriera di Gibson: pochi giorni prima della sua nomination all'Oscar come miglior regista per "La battaglia di Hacksaw Ridge".
La sceneggiatrice e regista ha condiviso con Gibson non solo la vita privata ma anche una profonda sintonia professionale, mantenendo sempre un profilo riservato rispetto al clamore mediatico che circonda da decenni l'attore di "Arma Letale", "Braveheart" e "La Passione di Cristo".
Nonostante la separazione fosse già avvenuta, Gibson e Ross sono apparsi insieme pubblicamente fino a tempi recenti. Nel settembre 2024, infatti, i piccoli Lucia e Lars avevano accompagnato il padre sul red carpet della première di Monster Summer a Los Angeles, a conferma di un assetto familiare che, pur cambiando forma, resta presente e unito.
Oltre a Lars, Mel Gibson è padre di altri otto figli. Sette sono nati dal lungo matrimonio con l'ex moglie Robyn Moore - Hannah e sei figli maschi: Christian, Edward, William, Louis, Milo e Thomas - mentre nel 2009 è diventato padre di Lucia, avuta dalla pianista Oksana Grigorieva, relazione conclusasi l'anno successivo in modo turbolento.
Negli ultimi anni, la famiglia Gibson ha affrontato anche momenti difficili. Nel gennaio 2025, Gibson e Ross hanno perso la loro casa di Malibu a causa dei devastanti incendi che hanno colpito Los Angeles. L'attore si trovava fuori città per lavoro, ma la famiglia e gli animali domestici sono stati evacuati in sicurezza.
Sul piano professionale, Mel Gibson è attualmente impegnato nella realizzazione di The Resurrection of the Christ, seguito de La Passione di Cristo del 2004. Il film, diviso in due parti, è atteso nelle sale a partire dal Venerdì Santo del 2027. Un nuovo capitolo artistico per l'attore e regista, mentre quello personale con Rosalind Ross si chiude senza polemiche.