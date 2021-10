Mel Gibson tenta il rilancio in tv, sarà protagonista della serie prequel di "John Wick"

Nella sua lunga carriera è caduto e si è risollevato più volte Mel Gibson, tra dipendenza da alcol, accuse di antisemitismo e di violenze domestiche, e adesso l'attore e regista tenta il suo rilancio anche sul piccolo schermo. Come scrivono i media americani la star sarà infatti uno dei protagonisti di "The Continental" prequel del film "John Wick", con Keanu Reeves, al momento in lavorazione e in uscita nella primavera del 2022 nel formato di 3 serate evento.



La serie, prodotta da Lionsgate, ruoterà attorno all’albergo per assassini, "The Continental" appunto, zona franca dove si rifugiano e trovano riparo i criminali, luogo centrale nell’universo di John Wick. Il protagonista sarà il giovane Winston Scott, mentre Gibson interpreterà un personaggio conosciuto con il nome di Cormac.

"The Continental" durerà tre episodi da 90 minuti e a dirigere le prime due ci sarà Albert Hughes. Nessun nome ancora per il secondo episodio invece.



Per Gibson una grossa occasione di rilancio in un campo, quello televisivo, dove nel 1976, all'inizio della sua folgorante carriera, l'attore aveva debuttato con un ruolo nella serie "The Sullivans" che gli permise il gran salto e gli fece ottenere una parte nel film "Mad Max".

L’arrivo del quarto capitolo di "John Wick" è intanto previsto al cinema per il 27 maggio 2022.