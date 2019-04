Mel B, nuove rivelazioni hot su Geri: "Guidavamo nude in autostrada"

A poche settimane dalla partenza del tour delle Spice Girls, Mel B è un fiume in piena. Dopo aver rivelato il flirt saffico con la compagna di band Geri (negato dalla diretta interessata), ora in un nuovo estratto della sua autobiografia (pubblicata nel 2002) racconta le notti folli passate insieme. "Guidavamo con le tette di fuori in autostrada, per ridere, nelle prime ore del mattino" rivela in "Catch A Fire: The Autobiography".

Da quanto racconta Mel, lei e Geri si comportavano come una coppia a tutti gli effetti. "A volte io e Geri stavamo a letto il sabato pomeriggio, ci svegliavamo intorno alle due del mattino e passavamo la notte al Ministry Of Sound ( un nightclub di Londra). Di solito guidavamo in autostrada con le tette di fuori, per ridere. E' stato divertentissimo finché non abbiamo notato un tizio che si è affiancato a noi con un ghigno maniaco sulla faccia", scrive nell'autobiografia.



L'episodio non pose però fine alle loro scorribande in topless: "Ci spaventammo molto, fu davvero inquietante. Per quanto ne sapevamo poteva essere un maniaco armato di ascia. Geri cambiò corsia e riuscimmo a seminarlo, ma non smettemmo comunque di guidare con le tette di fuori".