Spice Girls, Mel B delusa da Geri: "Vuole cancellare la nostra relazione"

Mel B durante un'ospitata televisiva ha ammesso pubblicamente di aver passato una notte di passione con Geri. Dopo qualche giorno, però, è arrivata la risposta piccata della diretta interessata, attraverso un comunicato. "I recenti rumors semplicemente non sono veri e la vicenda ha ferito la famiglia di Geri" si legge nel messaggio inviato alla stampa inglese.



Parole che sono state come una doccia fredda per Melanie. A detta del suo entourage, infatti, Scary Spice è rimasta basita dal comportamento dell'amica, che di fatto le ha dato della bugiarda. "E' come se stesse cercando di cancellare la nostra storia" si è sfogata Mel con i suoi amici. Una fonte ha rivelato che tra le due non correrebbe buon sangue e che i loro dissapori potrebbero far saltare il tour ormai alle porte.



In realtà Geri ha fatto sapere di essere entusiasta per l'inizio del tour. Nel comunicato rilasciato qualche giorno fa, oltre a negare la relazione con Mel B, il suo portavoce ha infatti rassicurato il pubblico che da anni attende la reunion delle Spice: "Geri ama tutte e quattro le altre Spice Girls. Non vede l'ora di rivedere le ragazze e i fan in tour". Il Girl Power vincerà sulle vecchie ruggini?