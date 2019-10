Nuovo flirt per Mel B: c'è del tenero con il suo parrucchiere

Secondo il tabloid la star quarataquattrenne non sarebbe alla ricerca di una relazione seria e Rory "è molto accomodante, quindi per il momento mantengono le cose in maniera rilassata". La fonte ha rivelato anche che entrambi "sono felici e questo è tutto ciò che conta. E Mel non riesce a smettere di sorridere quando è con lui".

La Scary Spice è recentemente apparsa al "Jonathan Ross Show", raccontando di aver abbandonato la sua casa a Hollywood andando a vivere a Leeds dalla madre. Alla domanda sul suo stato sentimentale aveva risposto di essere single e di non essere alla ricerca di un nuovo partner per concentrarsi sui suoi tre figli Phoenix, Angel, e Madison.