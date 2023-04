Il Medimex riporta a Taranto i grandi concerti, da Diodato a Skunk Anansie e Tom Morello

L'International festival & music conference promosso da Puglia Sounds che si terrà dal 13 al 18 giugno. In cartellone anche Echo & the Bunnymen, Cult e The Murder Capital

Quest'anno la rassegna si terrà dal 13 al 18 giugno con un cast importante e livello di concerti. Alla Rotonda del lungomare il 16 giugno si esibiranno gli Echo & The Bunnymen di Ian MC Culloch, e Diodato , che presenterà il suo nuovo album. Sabato 17 giugno doppio appuntamento con i Murder Capital e gli Skunk Anansie . Chiusura domenica 18 con l'esibizione dei Cult e di Tom Morello , cantautore e chitarrista dei Rage Against the Machine.

Anche quest'anno il Medimex propone un ampio programma di iniziative per i professionisti della musica e per il grande pubblico nei luoghi più suggestivi e rappresentativi di Taranto. Grande spazio alla musica pugliese con una sezione live dedicata ai giovani talenti pugliesi - selezionati tra i vincitori del bando Puglia Sounds Record - che affianca la presenza pugliese delle tre serate con gli headliner. Giovedì 15 giugno allo Spazioporto showcase di Vienna, Meschino, Larynn, Trevor, Leea Cleam, Rosanna De Pace, Freud’s Fraud, Salento All Stars e infine Macro.

"Ribadiamo oggi un connubio inestricabile tra Taranto e il Medimex. Riteniamo che questa manifestazione sia un tributo a Taranto e a tutto il suo valore umano e culturale che, attraverso questa manifestazione, viene comunicato al resto della regione e del mondo. - ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Taranto rimane la principale battaglia della Regione Puglia sotto ogni aspetto. La rinascita di questa città è evidente a tutti, è evidente dal clima che si respira in città, dall’attività e dal numero grandissimo di persone che si attivano anche dal basso. E per questo porto anche il mio saluto al concerto del Primo Maggio uno degli eventi dal punto di vista del metodo più innovativi".

"Anche quest’anno il Medimex è un viaggio dalla Puglia al mondo e dal mondo alla Puglia. Con gli headliner proponiamo un percorso musicale che parte da due gruppi fondamentali degli anni 80, Echo & the Bunnymen e The Cult, e arriva sino ai The Murder Capital, considerati dalla critica tra i più promettenti gruppi della nuova scena post-punk, passando da idoli indiscussi degli Anni 90 e 2000 come Tom Morello e Skunk Anansie e Diodato, che oltre a essere un brillante rappresentante della scena musicale pugliese e anche un po' padrone di casa nella sua Taranto - commenta Cesare Veronico, coordinatore artistico Medimex -. Ma come sempre il programma dei concerti, che quest'anno ritorna al format con tre serate, è solo un parte di questo viaggio".

Ma Medimex non è solo grandi concerti, è anche tutta una serie di attività collaterali di grande importanza. "Quest'anno spaziamo tra tutti i generi musicali con appuntamenti dedicati al jazz, alla musica d’autore, al pop e alla black music e proponiamo due mostre imperdibili dedicate a Lou Reed, che ci ha lasciati da dieci anni, e agli appassionati di rock - prosegue Veronico -. E ancora viaggiamo attraverso i temi e gli aspetti più importanti del music business internazionale con un ricco segmento di attività professionali e riproponiamo le scuole di musica, uno dei capisaldi del Medimex".